نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بنسبة كبيرة" أوسيمين ينتقل إلى هذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت مصادر صحفية عن الوجهة القادمة للمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب فريق نابولي الإيطالي في الميركاتو الصيفي المقبل.

أوسمين يقترب من الانتقال إلى هذا النادي

وبحسب ويليام جالاس مدافع نادي تشيلسي وآرسنال الإنجليزي السابق أن فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي سينضم إلى البلوز في الصيف القادم.

وأكد جالاس في تصريحات له: "لا أعرف فيكتور جيدًا كشخص، لكنه يشبه دروجبا، وأعتقد أنهم تشيلسي سيوقعون مع فيكتور أوسيمين في الصيف".

وتابع:" كان ديدييه قويًا جدًا ولكن مع أوسيمين، فهو سريع جدًا أيضًا، وأنا متأكد من أنه سيلحق الكثير من الضرر في الدوري الإنجليزي الممتاز".

ويرتبط فيكتور أوسيمين بعقد مع نابولي حتى عام 2026، وأكد رئيس النادي بأنه سوف يرحل في الميركاتو الصيفي القادم.