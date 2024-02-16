نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة فيرمينو.. الأهلي يسقط أمام الأخدود في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية"، وذلك في إطار الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل الأهلي بعد هذه الخسارة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بعد الفوز في اثنتا عشرة مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مثلهم، فيما يحتل فريق الأخدود المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة إحدى عشرة مباراة.

أحداث مباراة الأهلي والأخدود في الدوري السعودي

سجل أليكس كويادو أول أهداف اللقاء لصالح الأخدود في الدقيقة 25، بعد أن تمكن عيد المولد من قطع الكرة لتصل إلى كويادو الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير كرة أرضية، سكنت الشباك على يمين الحارس إدوارد ميندي.

وأحرز سولومون كفيركفيليا بالخطأ في مرماه هدف التعادل لصالح الأهلي في الدقيقة 33، بعد عرضية من آلان سان ماكسيمان من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن المدافع كفيركفيليا من إبعادها لترطم بركبته اليسرى ثم القائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وأجرى ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة في الدقيقة 36 تبديلًا إضطراريًا، حيث خرج جابرييل فيجا للإصابة، وشارك بدلًا منه زياد الجهني.

ونجح حمد آل منصور في تسجيل الهدف الثاني لصالح الأخدود في الدقيقة 44، بعد عرضية عرضية من أليكس كويادو من جهة اليمين إلى حدود منطقة الجزاء، استقبلها منصور بقدمه اليسرى ثم الفخذ الأيمن وسدد كرة رائعة بالقدم اليمنى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتمكن روبيرتو فيرمينو من تسجيل الهدف الثاني والتعادل لصالح الأهلي في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 3+45، عن طريق ركلة جزاء، نفذها فيرمينو بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع ليندر تاوامبا أن يسجل الهدف الثالث لصالح الأخدود في الدقيقة 59، بعد رمية تماس، نُفذت بتمريرة إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها سولومون كفيركفيليا من على القائم الأول برأسية ليتابعها تاوامبا برأسية أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يسار الحارس إدوارد ميندي.

ومنع القائم الأيسر للمرمى الهدف الثالث لصالح الأهلي في الدقيقة 72، بعد تسديدة بكعب القدم من روبيرتو فيرمينو من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وتحصل روجر إيبانيز لاعب الأهلي على بطاقة صفراء ثانية ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 5+90.