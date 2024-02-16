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أحمد جودة - القاهرة - الأهلي وشباب بلوزداد.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

جولة إفريقية نارية بين Al Ahly vs Chabab Belouizdad اليوم، الأهلي وشباب بلوزداد دون تقطيع (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (جارية الآن بجودة عالية) في دوري أبطال إفريقيا، في ليلة من ليالي الحماس والتنافس القوي، تتصارع قوتان عملاقتان في ساحة دوري أبطال إفريقيا، النادي الأهلي المصري يستعد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في مباراة تعد بالإثارة والتشويق، تجمع هذه المواجهة بين تاريخ حافل بالبطولات والإنجازات، حيث يسعى الأهلي لتأكيد تفوقه وقوته في مجموعته، بينما يسعى شباب بلوزداد للعبور بهذا الاختبار الصعب وإظهار قوته كفريق جزائري مميز.

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ستكون أعين عشاق كرة القدم متجهة نحو ستاد 5 يوليو، حيث يتقاطع الطموح والتطلعات في مواجهة لا تقبل القسوة والهزيمة، في هذا الصراع الكروي الملحمي، يتشوق عشاق اللعبة إلى لحظات الإثارة والتشويق، حيث يتجلى رونق الكرة الإفريقية وتاريخ الأندية العريقة في هذا الصراع المثير. هيا بنا نستعد لشهد هذه المواجهة النارية بين الأهلي وشباب بلوزداد، في ليلة لا تنسى من عروض الكرة القارية.

الأهلي وشباب بلوزداد.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

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وفي هذا السياق، تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الجمعة 16 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتضن ملعب ستاد 5 يوليو في العاصمة الجزائرية المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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كان أقام الأهلي معسكر خارجي في الإمارات، ضمن الاستعدادات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهد غياب الدوليين للمشاركة مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية، خاض خلاله مواجهتين وديتين الأولى ضد الأخدود السعودي انتهت بهزيمة الأحمر بهدفين مقابل هدف، والثانية ضد حتا الاماراتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما عاد ليخوض مواجهة ضد سموحة في القاهرة انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، جمعهم من فوز واحد على ميدياما الغاني، وتعادلين أمام يانج أفريكانز التنزاني خارج الديار وشباب بلوزداد في القاهرة.

بينما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 4 نقاط، حصل عليها من الفوز على يانج أفريكانز والتعادل مع الأهلي والخسارة على يد ميدياما الغاني.

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متى موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا؟

تقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الأهلي الرسمي ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، انتوني موديست، طاهر محمد طاهر.

تشكيل الأهلي الرسمي ضد شباب بلوزداد الجزائري

غيابات الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

ويغيب عن الأهلي 11 لاعب عن المباراة ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، وهم محمد الشناوي، وسام أبو علي، بيرسي تاو، أحمد نبيل كوكا، خالد عبدالفتاح، محمد الضاوي كريستو، أحمد عبدالقادر، محمود متولي للإصابة.

بينما يغيب الثنائي الجديد عمر كمال عبدالواحد، والحارس محمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الإفريقية الحالية.

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تاريخ مواجهات الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

إلتقى الأهلي ضد فريق شباب بلوزداد الجزائري من قبل في 3 مواجهات، حقق المارد الأحمر الفوز في لقاءين، بينما حسم التعادل لقاء وحيد بين الفريقين على أرضية ملعب برج العرب في الإسكندرية.

فيما إلتقى الأهلي ضد الفريق الجزائرية من قبل في 26 مباراة، حقق الأحمر الفوز في 11 لقاء وخسر 7 آخرين، وحسم التعادل 8 مواجهات بين الشياطين الحمر وأندية الجزائر.

حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

كلفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا، لطاقم تحكيم روندي بقيادة الحكم الدولي الرواندي صامويل أويكوندا، ويساعده مواطنيه موتوييمانا حكم مساعد أول، وموجوبا كحكم مساعد ثاني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تذاع أحداث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى، بالتحديد قناة beIN Sports HD 6 بالإضافة إلي قناة الجزائرية المفتوحة على "قمر النايل سات".

تردد قناة Bein sports HD 6 عبر النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11054 (v)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ⅔

جودة الصوت والصورة: HD

تردد قناة Bein sports HD 6 عبر سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات

تردد القناة: 11585 (v)

معدل الترميز: ⅔

تصحيح الخطأ: 27500

جودة الصوت والصورة: HD

كما تذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري عبر قناة الجزائرية الأولى على النايل سات، التي أعلنت رسميًا عن إذاعتها لمباراة الفريقين في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

يلا شوت Al-Ahly اليوم.. بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد Ahly VS CR Belouizdad - دوري أبطال أفريقيا 2024 | اضغط هـنـــــا



بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا | هـنــا مباشــر الآن



تردد قناة الجزائرية الأولى المفتوحة

التردد: 11680

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشفير: 110001100000000