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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر الأهلي HD دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

انطلق الآن الشوط الأول من المواجهة الأفريقية القوية، منافسة إفريقية نارية بين Al Ahly vs Chabab Belouizdad اليوم، جارية بث مباشر الأهلي HD دون تقطيع (0-0).. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا، في قلب الحماس وروح المنافسة تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مواجهة نارية في إطار دوري أبطال إفريقيا، حيث يتصارع العمالقة المصريون، النادي الأهلي، ونظيرهم الجزائري، شباب بلوزداد، في صراع يعد بتقديم عرض كروي فاخر، تجمع هذه المواجهة بين تراث الألقاب وطموحات الفرق، حيث يسعى الأهلي إلى مواصلة سيطرته على المجموعة، بينما يسعى شباب بلوزداد لكسر هيمنة الفريق المصري والمضي قدمًا في المنافسة القارية.



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على أرض ستاد 5 يوليو، ستتكاثف الطاقات وتندلع العواطف في مواجهة لا تقبل التنازل، حيث يلتقي التقاليد الكروية العريقة مع رغبة الأندية الحديثة في تحقيق الأمجاد. ستكون هذه المباراة لحظة فارقة في مسيرة الفريقين في رحلة البحث عن التأهل والتأكيد على وجودهما بين الكبار، في لحظات هذا الصراع الكروي الحماسي، يستعد الجمهور لرؤية عروض استثنائية ولحظات لا تُنسى، حيث يتبارى الأفضل في ساحة اللعب، بين تاريخ الأهلي المذهل وطموح شباب بلوزداد، سيشهد العالم الرياضي تصاعد الحماس وتألق النجوم في هذه المعركة الكروية الشرسة، من هيا بنا نستعد لشاهد هذا الصراع الكروي الملحمي الذي سيبقى خالدًا في أذهان عشاق الساحرة المستديرة.



يلا شوت Al-Ahly اليوم.. بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد Ahly VS CR Belouizdad - دوري أبطال أفريقيا 2024 | اضغط هـنـــــا



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بث مباشر الأهلي HD دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

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لذلك تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.



يلا شوت Al-Ahly اليوم.. بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد Ahly VS CR Belouizdad - دوري أبطال أفريقيا 2024 | اضغط هـنـــــا



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مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الجمعة 16 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويفتتح ملعب ستاد 5 يوليو في العاصمة الجزائرية أبوابة ليحتضن المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن أقام الأهلي معسكر خارجي في الإمارات، ضمن الاستعدادات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهد غياب الدوليين للمشاركة مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية، خاض خلاله مواجهتين وديتين الأولى ضد الأخدود السعودي انتهت بهزيمة الأحمر بهدفين مقابل هدف، والثانية ضد حتا الاماراتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما عاد ليخوض مواجهة ضد سموحة في القاهرة انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، جمعهم من فوز واحد على ميدياما الغاني، وتعادلين أمام يانج أفريكانز التنزاني خارج الديار وشباب بلوزداد في القاهرة.

فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 4 نقاط، حصل عليها من الفوز على يانج أفريكانز والتعادل مع الأهلي والخسارة على يد ميدياما الغاني.

متى موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا؟

تقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

كلفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا، لطاقم تحكيم روندي بقيادة الحكم الدولي الرواندي صامويل أويكوندا، ويساعده مواطنيه موتوييمانا حكم مساعد أول، وموجوبا كحكم مساعد ثاني.



يلا شوت Al-Ahly اليوم.. بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد Ahly VS CR Belouizdad - دوري أبطال أفريقيا 2024 | اضغط هـنـــــا



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تاريخ مواجهات الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

إلتقى الأهلي ضد فريق شباب بلوزداد الجزائري من قبل في 3 مواجهات، حقق المارد الأحمر الفوز في لقاءين، بينما حسم التعادل لقاء وحيد بين الفريقين على أرضية ملعب برج العرب في الإسكندرية.

فيما إلتقى الأهلي ضد الفريق الجزائرية من قبل في 26 مباراة، حقق الأحمر الفوز في 11 لقاء وخسر 7 آخرين، وحسم التعادل 8 مواجهات بين الشياطين الحمر وأندية الجزائر.

تشكيل الأهلي الرسمي ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، انتوني موديست، طاهر محمد طاهر.

تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد



يلا شوت Al-Ahly اليوم.. بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد Ahly VS CR Belouizdad - دوري أبطال أفريقيا 2024 | اضغط هـنـــــا



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غيابات الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

ويغيب عن الأهلي 11 لاعب عن المباراة ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، وهم محمد الشناوي، وسام أبو علي، بيرسي تاو، أحمد نبيل كوكا، خالد عبدالفتاح، محمد الضاوي كريستو، أحمد عبدالقادر، محمود متولي للإصابة.

بينما يغيب الثنائي الجديد عمر كمال عبدالواحد، والحارس محمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الإفريقية الحالية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تذاع أحداث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى، بالتحديد قناة beIN Sports HD 6 بالإضافة إلي قناة الجزائرية المفتوحة على "قمر النايل سات".

تردد قناة Bein sports HD 6 عبر النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11054 (v)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ⅔

جودة الصوت والصورة: HD

تردد قناة Bein sports HD 6 عبر سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات

تردد القناة: 11585 (v)

معدل الترميز: ⅔

تصحيح الخطأ: 27500

جودة الصوت والصورة: HD

كما تذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري عبر قناة الجزائرية الأولى على النايل سات، التي أعلنت رسميًا عن إذاعتها لمباراة الفريقين في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

تردد قناة الجزائرية الأولى المفتوحة

التردد: 11680

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشفير: 110001100000000