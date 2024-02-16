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أحمد جودة - القاهرة - شاهد مباراة الأهلي بدون اشتراك.. بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

انطلقت الآن أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، جولة ومنافسة إفريقية قوية بين Al Ahly vs Chabab Belouizdad اليوم، شاهد جارية دلوقتي مباراة الأهلي (0-0) دون اشتراك.. بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، في ليلة مليئة بالتشويق والحماس، يتجه عشاق كرة القدم نحو ساحة استثنائية حيث يلتقي العملاق المصري، النادي الأهلي، بفريق الشباب الجزائري، بلوزداد. هذه المواجهة ليست مجرد لقاء رياضي، بل هي سفر فني يروي قصة العزيمة والتحدي على أرض الملعب.

تجتمع القوى الكروية في ساحة معركة مثيرة عندما يستضيف الأهلي شباب بلوزداد في ستاد القاهرة 5 يوليو. هنا، يتقاطع التاريخ الرياضي للفريقين مع رغباتهما الشديدة في تحقيق النجاح في دوري أبطال إفريقيا. سيشهد العالم الرياضي تصاعد الحماس والتفاني في هذا الصراع الذي سيخلده الزمن في سجلات اللعبة الأفريقية.

شاهد مباراة الأهلي دون اشتراك.. بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

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في ذلك الإطار، تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الجمعة 16 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ملعب ستاد 5 يوليو في العاصمة الجزائرية المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن أقام الأهلي معسكر خارجي في الإمارات، ضمن الاستعدادات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهد غياب الدوليين للمشاركة مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية، خاض خلاله مواجهتين وديتين الأولى ضد الأخدود السعودي انتهت بهزيمة الأحمر بهدفين مقابل هدف، والثانية ضد حتا الاماراتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما عاد ليخوض مواجهة ضد سموحة في القاهرة انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، جمعهم من فوز واحد على ميدياما الغاني، وتعادلين أمام يانج أفريكانز التنزاني خارج الديار وشباب بلوزداد في القاهرة.

فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 4 نقاط، حصل عليها من الفوز على يانج أفريكانز والتعادل مع الأهلي والخسارة على يد ميدياما الغاني.

متى موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا؟

تقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد

تشكيل الأهلي الرسمي ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، انتوني موديست، طاهر محمد طاهر.

حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

كلفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا، لطاقم تحكيم روندي بقيادة الحكم الدولي الرواندي صامويل أويكوندا، ويساعده مواطنيه موتوييمانا حكم مساعد أول، وموجوبا كحكم مساعد ثاني.

تاريخ مواجهات الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

إلتقى الأهلي ضد فريق شباب بلوزداد الجزائري من قبل في 3 مواجهات، حقق المارد الأحمر الفوز في لقاءين، بينما حسم التعادل لقاء وحيد بين الفريقين على أرضية ملعب برج العرب في الإسكندرية.

فيما إلتقى الأهلي ضد الفريق الجزائرية من قبل في 26 مباراة، حقق الأحمر الفوز في 11 لقاء وخسر 7 آخرين، وحسم التعادل 8 مواجهات بين الشياطين الحمر وأندية الجزائر.

غيابات الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

ويغيب عن الأهلي 11 لاعب عن المباراة ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، وهم محمد الشناوي، وسام أبو علي، بيرسي تاو، أحمد نبيل كوكا، خالد عبدالفتاح، محمد الضاوي كريستو، أحمد عبدالقادر، محمود متولي للإصابة.

بينما يغيب الثنائي الجديد عمر كمال عبدالواحد، والحارس محمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الإفريقية الحالية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تذاع أحداث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى، بالتحديد قناة beIN Sports HD 6 بالإضافة إلي قناة الجزائرية المفتوحة على "قمر النايل سات".

تردد قناة Bein sports HD 6 عبر النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11054 (v)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ⅔

جودة الصوت والصورة: HD

تردد قناة Bein sports HD 6 عبر سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات

تردد القناة: 11585 (v)

معدل الترميز: ⅔

تصحيح الخطأ: 27500

جودة الصوت والصورة: HD

كما تذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري عبر قناة الجزائرية الأولى على النايل سات، التي أعلنت رسميًا عن إذاعتها لمباراة الفريقين في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

تردد قناة الجزائرية الأولى المفتوحة

التردد: 11680

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشفير: 110001100000000