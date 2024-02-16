انت الأن تتابع خبر منافسة بين ريال مدريد وآرسنال لضم كيليان مبابي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مستقبله مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن أبلغ إدارة النادي العاصمي قراره بالرحيل في نهاية الموسم الجاري.عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، يمتد لصيف 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو ما قرر النجم الفرنسي عدم تفعيله، لينتقل مجانا إلى ريال مدريد.

رحيل مبابي عن ناديه الفرنسي

دافيد أورنستين صحفي موقع “ذا أثلتيك”، أكد أن مبابي بالفعل أبلغ باريس سان جيرمان قراره بالرحيل في نهاية الموسم.

بينما فابريزيو رومانو ،الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية ، قال :”لا يوجد طريق بالنسبة للمهاجم الفرنسي للتراجع عن قراره”.

وأكد رومانو أن التواصل الرسمي بين نادي باريس سان جيرمان ومبابي سيحدث خلال الشهور المقبلة بشأن الشروط النهائية لخروجه في نهاية الموسم الجاري.

ريال مدريد حلم مبابي

ويعد ريال مدريد هو هدف كيليان مبابي في الانتقالات الصيفية المقبلة، فالنجم الفرنسي يحلم بإرتداء قميص المرينيجي وأن يكون لاعب في صفوف الفريق الملكي الإسباني، فالريال هو نادي الطفولة المفضل لمبابي، وأسطورته كريستيانو رونالدو كان دائمًا قدوته في الملاعب.

الأمور كلها الآن في مصلحة ريال مدريد، الطرف الذي ينتظر أن يكون الأكثر حظًا الآن لإبرام الصفقة المرتقبة التي أسالت الكثير من الحبر في السنوات الأخيرة.

آرسنال وضم كيليان مبابي