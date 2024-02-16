نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الأهلي ضد الأخدود اليوم الجمعة 16-2-2024 في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة الأهلي والأخدود بخسارة الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

أهداف مباراة الأهلي ضد الأخدود في الدوري السعودي

افتتح أليكس كويادو أول أهداف اللقاء لصالح الأخدود في الدقيقة 25، بعد أن تمكن عيد المولد من قطع الكرة لتصل إلى كويادو الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير كرة أرضية، سكنت الشباك على يمين الحارس إدوارد ميندي.

وأحرز سولومون كفيركفيليا بالخطأ في مرماه هدف التعادل لصالح الأهلي في الدقيقة 33، بعد عرضية من آلان سان ماكسيمان من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن المدافع كفيركفيليا من إبعادها لترطم بركبته اليسرى ثم القائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

ونجح حمد آل منصور في تسجيل الهدف الثاني لصالح الأخدود في الدقيقة 44، بعد عرضية عرضية من أليكس كويادو من جهة اليمين إلى حدود منطقة الجزاء، استقبلها منصور بقدمه اليسرى ثم الفخذ الأيمن وسدد كرة رائعة بالقدم اليمنى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتمكن روبيرتو فيرمينو من تسجيل الهدف الثاني والتعادل لصالح الأهلي في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 3+45، عن طريق ركلة جزاء، نفذها فيرمينو بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل ليندر تاوامبا الهدف الثالث لصالح الأخدود في الدقيقة 59، بعد رمية تماس، نُفذت بتمريرة إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها سولومون كفيركفيليا من على القائم الأول برأسية ليتابعها تاوامبا برأسية أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يسار الحارس إدوارد ميندي.