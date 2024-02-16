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أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة الراقي، معرفة موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة أمام الأخدود بنتيجة 3-2 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية" في الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة أمام الأخدود

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ضيفًا ثقيلًا على نظيره الطائي يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري على ملعب "الأمير عبد العزيز بن مساعد"، وذلك في إطار الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والطائي يوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الطائي في الدوري السعودي

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأهلي ضد الطائي يوم السبت 27-2-2024، عبر قنواتها، بتعليق المعلق عيسى الحربين.