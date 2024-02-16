عاجل.. تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيميوني إنزاجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق ساليرنيتانا، مساء اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر فبراير الجاري، في بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سان سيرو معقل العملاق الإيطالي.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة ساليرنيتانا

حراسة المرمى: يان سومر.

الدفاع: بينيامين بافارد، ستيفان دي فريج، أليساندرو باستوني، دومفريس.

الوسط: نيوكولو باريلا، هاكان تشالهانوجلو، كارلوس، مخيتاريان.

الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.