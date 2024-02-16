نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "غير متوقع" تشافي يعلق على انضمام مبابي لريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن أنباء انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

تشافي يعلق على انضمام مبابي لريال مدريد

وأكدت أنباء عديدة أمس أن كيليان مبابي سوف ينتقل إلى ريال مدريد في الصيف القادم وأن اللاعب أبلغ مسؤولي باريس سان جيرمان بقراره.

ورد تشافي عند سؤاله على أنباء رحيل مبابي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيلتا فيجو غدا:" لا تسألوني اكثر عن مبابي، آسف لكن لن أجيب".

وتابع مدرب البارسا:" نحن قلقون أكثر حول الأشياء التي تخصنا نحن، لا أعلق على أي شيء لم يصدر رسميا حتى الآن".

وسيرحل تشافي عن تدريب نادي برشلونة الإسباني نهاية الموسم الحالي وإذا لم يحقق نتيجة إيجابية في مباراة نابولي القادمة فسوف يكون رحيله قريبا.