نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الشوطين.. رأسية موديست تضيع وعبد المنعم ينقذ هدف في شوط أول سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرض التعادل السلبي دون أهداف نفسه على الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحداث الشوط الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد

أول الفرص الخطيرة في مباراة اليوم كانت في الدقيقة 15 من جانب أصحاب الأرض عن طريق عبد الرحمن مزياني عبد الرحمن مزياني الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وأرسل بعدها حسين الشحات لاعب الأهلي تمريرة بينية لطاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء ولكن نجح شعيب قداد في تشتيت الكرة من أمامه لخارج الملعب.

ومرر أكرم توفيق تمريرة طولية من منتصف الملعب استلمها حسين الشحات خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء ثم سددها ولكن بعيدة عن المرمى لخارج الملعب.

بعدها توغل يوسف أمين اللوافي داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ومرر الكرة لليونيل وامبا أمام المرمى ولكن نجح محمد عبد المنعم في تشتيت الكرة من أمامه لخارج الملعب.

ولعبت الكرة قصيرة ووصلت لإمام عاشور الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها أحد المدافعين.

وسدد عبد الرحمن مزياني الكرة من خارج منطقة الجزاء في أحضان مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي.

ومرت الدقائق القليلة المتبقية من هذا الشوط دون أي تغيير في النتيجة لينتهي على واقع التعادل السلبي دون أهداف.