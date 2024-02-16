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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية للبلاستيك وبنها وطوخ بمجموعة القاهرة بدورى القسم الثالث

تنطلق السبت في الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة العشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث.

1- البلاستيك مع شباب بطا

على ملعب نادي البلاستيك يلتقي فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة أحمد عبد الغني برصيد 45 نقطة مع فريق شباب بطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة احمد عبد الرؤوف برصيد 18 نقطة.



وحقق البلاستيك الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.

2- القناطر الخيريه مع بنها

على ملعب نادي القناطر الخيريه يواجه فريق القناطر الخيرية صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمود طه برصيد 18 نقطة مع فريق بنها وصيف المجموعة بقيادة محسن عبد المحسن برصيد

44 نقطة.



وحقق بنها الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

3- شباب قليوب مع طوخ

على ملعب نادي شباب قليوب يلعب فريق شباب قليوب صاحب المركز السادس بقيادة أحمد عبد النبي برصيد 26 نقطة مع فريق طوخ الثالث بقيادةطارق رمضان برصيد 36 نقطة.



وحقق طوخ الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.



4- الطيران مع المرج



على ملعب نادي الطيران يواجه فريق الطيران الرابع بقيادة عمرو ابو الحسن برصيد 31 نقطة مع فريق المرج صاحب المركز الخامس بقيادة محمد شعرواى برصيد 28 نقطة.



وحقق المرج الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

5- الماظه مع هليوبوليس

على ملعب نادي الماظه يخوض فريق الماظه صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد السيد برصيد 16 نقطة مع فريق هليوبوليس صاحب المركز الثامن بقيادة وليد جابر برصيد 25 نقطة.



وحقق فريق هليوبوليس الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول

6- اسكو مع بهتيم

على ملعب نادي اسكو يستقبل حسابة فريق اسكو صاحب المركز السابع بقيادة اشرف ابو رجيلة برصيد 25 نقطة مع فريق بهتيم صاحب المركز العاشر بقيادة محمد عمر برصيد 20 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



7- شباب ابو السعود مع المطرية

