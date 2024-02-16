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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لدياموند والإعلاميين وبشتيل بالجولة العشرين بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

تنطلق السبت في الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة العشرين للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث.



1- دياموند مع حدائق الاهرام



على ملعب كلية الزراعة بجامعة القاهرة يلتقي فريق دياموند متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 44 نقطة مع فريق حدائق الاهرام صاحب المركز التاسع بقيادة محمود نصر برصيد 25 نقطة.



وحقق فريق دياموند الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



2- الإعلاميين مع ابو النمرس



على ملعب نادي الإعلاميين يلعب

فريق الإعلاميين وصيف المجموعة ياسر رأشد برصيد 38 نقطة مع فريق ابو النمرس العاشر بقيادة عماد عابدين برصيد 24 نقطة.



وحقق فريق الاعلاميين الفوز بهدف دون رد.



3- بشتيل مع الصيد



على ملعب نادي بشتيل يواجه فريق بشتيل الرابع بقيادة أحمد بكري برصيد 34 نقطة نظيره فريق الصيد السادس بقيادة طارق حسن برصيد 29 نقطة.



وحقق بشتيل الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



4- المعادي مع أطفيح



على ملعب نادي المعادي يحل فريق اطفيح صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمود سعيد برصيد 21 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق المعادي الثامن بقيادة احمد الجداوى برصيد 27 نقطة.



وحقق المعادي الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول.

5 -منشية ناصر مع حلوان العام

على ملعب نادي المنشية يخوض فريق منشية ناصر السابع بقيادة عماد عابدين برصيد 28 نقطة لقاء صعب مع فريق حلوان العام الخامس بقيادة محمد صفوت كشرى برصيد 29 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



6- كاسكادا مع اسمنت حلوان



على ملعب نادي السلمانيه ولقاء سهل لفريق كاسكادا صاحب المركز الثاني عشر بقيادة عماد دربالة برصيد 20 نقطة مع فريق اسمنت حلوان متذيل المجموعة بقيادة شريف خالد برصيد 3 نقاط.



وحقق فريق كاسكادا الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.



وتختتم الجوله يوم الاحد بلقاء أورانج مع صول في نادي اسكو.

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ترتيب المجموعة

1- دياموند 44 نقطة

2- الإعلاميين 38 نقطة

3- اورانج 35 نقطة

4- بشتيل 34 نقطة

5- حلوان العام 29 نقطة

6- الصيد 29 نقطة

7- منشيه ناصر 28 نقطة

8- المعادي واليخت 27 نقطة

9- حدائق الاهرام 25 نقطة

10- ابو النمرس 24نقطة

11- اطفيح 21 نقطة

12- كاسكادا 20 نقطة

13- صول 12 نقطة

14- اسمنت حلوان 3 نقاط