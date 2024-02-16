ابن بنى سويف يتوج بذهبية بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى البارالمبية

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة فوز" ابن بني سويف "كريم عبد التواب" لاعب منتخب المصري لألعاب القوى البارالمبية على الميداالية الذهبية وميدالية برونزية في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى البارالمبية.

كريم عبد التواب يتوج بذهبية بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى البارالمبية

وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 7 إلى 16 فبراير الجاري، معرباُ عن سعادته بما حققه اللاعب في البطولة الدولية وحصده ميداليتين ذهبية وبرونزية.

وقال هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببنى سويف: اللاعب مثل المنتخب المصري في البطولة ونجح فى الحصول على الميدالية الذهبية في منافسات 100 متر الفئة الطبية T44، محققًا زمنًا قدره 11.76ث، وهو رقم شخصي جديد.

بجانب حصوله أيضا على الميدالية البرونزية في سباق 200 متر عدو في نفس الفئة الطبية بتحقيق زمن قدره 23.63 ث وهو رقم شخصي جديد أيضًا في البطولة الدولية لألعاب القوى البارالمبي التى أقيمت خلال الفترة من 7 إلى 16 فبراير الجاري بالإمارات.