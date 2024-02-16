نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لبتروجت والسكة الحديد وغزل المحله بالجولة الثانية للصعود للدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لبتروجت والسكة الحديد وغزل المحله بالجولة الثانية للصعود للدوري الممتاز

تنطلق في الثالثة من عصر السبت منافسات الجولة الثانية للترقي للصعود للدوري الممتاز، بإقامة 5 مباريات قوية ومثيرة.



1-وادي دجلة مع غزل المحلة

يشهد ستاد السلام اقوى مباريات الجولة بين فريق وادي دجلة وصيف المجموعة بقيادة الكرواتي توليتش برصيد 38 نقطة مع فريق غزل المحلة صاحب المركز الثالث بقيادة احمد عيد عبد الملك بنفس الرصيد.

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول

وشهدت الجولة الماضية

فوز فريق غزل المحلة على فريق طنطا بثلاثية نظيفة بينما تلقي فريق وادي دجلة الهزيمة من فريق بروكسي بهدف دون رد.

2- السكة الحديد مع بروكسي

يستضيف ستاد الجيش بالسويس لقاء صعب بين فريق السكة الحديد صاحب المركز السادس بقيادة امير عزمي مجاهد برصيد 32 نقطة مع فريق بروكسي صاحب المركز السابع بقيادة محمد حامد بنفس الرصيد.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول،

وشهدت الجولة الماضية فوز فريق السكة الحديد على فريق راية بهدفين نظيفين وبروكسي على وادي دجلة بهدف دون رد.

3- لافيينا مع بتروجت

على ملعب الاسيوطي سبورت يلتقي فريق لافيينا صاحب المركز الخامس بقيادة احمد صلاح برصيد 36 نقطة مع فريق بتروجيت متصدر المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 46 نقطة.



وحقق لافيينا الفوز بثلاثية مقابل هدفين في الدور الأول.

بينما شهدت الجولة الماضية فوز فريق لافيينا على القناة بهدف دون رد بينما تعادل فريق بتروجت مع فريق حرس الحدود بهدف لمثله.



4- حرس الحدود مع راية



على ستاد حرس الحدود يواجه فريق حرس الحدود الرابع بقيادة محمد مكي برصيد 37 نقطة مع فريق راية العاشر بقيادة محمد حليم برصيد 28 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول



بينما شهدت الجولة الماضية تعادل الحرس مع بتروجت بهدف لمثله بينما تلقي فريق راية الهزيمة من السكة الحديد بهدفين نظيفين.



5- طنطا مع القناة



على ملعب نادي طنطا يلعب فريق طنطا صاحب المركز التاسع بقيادة عمرو انور برصيد 29 نقطة مع فريق القناة صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد العجوز برصيد 28 نقطة.

حقق فريق طنطا الفوز بهدف دون رد في الدور الأول



الترتيب

1- بتروجيت 46 نقطة

2- وادي دجلة 38 نقطة

3- غزل المحلة 38 نقطة

4- حرس الحدود 37 نقطة

5- لافيينا 36 نقطة

6- السكة الحديد 32 نقطة

7- بروكسي 32 نقطة

8- طنطا 29 نقطة

9- القناة 28 نقطة

10- راية 28 نقطة