أحمد جودة - القاهرة - السكة الحديد يهزم الزهور بثنائية في الكرة النسائية

واصل فريق الكرة النسائي بنادي السكة الحديد إنتصاراته وحقق الفوز الخامس على التوالي علي نادي الزهور القاهري بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي السكة.

أحرز الهدفان اللاعبتان شروق نبيل ورحمه مؤمن.



ويلتقي الفريق دعم كامل من مجلس إدارة نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس النادي

يقود الفريق فنيًا

إبراهيم محمد مدير فني

ريم أحمد مدرب عام

محمد إيهاب مدرب

حسام عبدالحليم مدرب الحراس

حازم ماجد مخطط الأحمال

نهي عثمان أخصائي علاج طبيعي

هناء علي مدير إداري

رحاب ممدوح المشرف العام للقطاع

محمد الجندي مدير عام القطاع

سيد أبو السعود مشرف الناشنات