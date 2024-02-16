نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة تورينو وليتشي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تورينو بهدفين دون مقابل أمام نظيره فريق ليتشي في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد اولمبيكو دي تورينو ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة تورينو وليتشي

سجل راؤول بيلانوفا الهدف الأول في الدقيقة 50 وعاد دوفان زاباتا بالهدف الثاني في الدقيقة 80 وانتهت المباراة 2/0.

ترتيب تورينو وليتشي

ويحتل تورينو المركز التاسع بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 36 نقطة بعد تحقيق 9 فوز و9 تعادلات وخسر ستة بينما يأتي نظيره ليتشي في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة حيث فاز خلال 5 مباريات وتعادل بتسعة وهزم بأحد عشر اخرين.