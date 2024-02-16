عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن مواجهة ميدياما القادمة بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يغيب لاعب فريق الأهلي عن اللقاء القادم أمام فريق ميدياما الغاني في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة ميدياما

والتقى المارد الأحمر أمام شباب بلوزداد في ملعب 5 يوليو، وذلك في المباراة المؤجلة ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي دون أهداف.

سيغيب مروان عطية عن صفوف الأهلي في مواجهة ميدياما الغاني بسبب الإيقاف نتيجة تراكم الإنذارات. وجاء هذا القرار بعد تلقيه الإنذار خلال مباراة اليوم ضد شباب بلوزداد، جراء خطأ مرتكب ضد ليونيل وامبا.

من المقرر أن يلتقي الأهلي بفريق ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الخامسة من منافسات البطولة.