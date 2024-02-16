نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهت في الجزائر.. الأهلي يعود بتعادل سلبي من ميدان شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرض الأهلي التعادل السلبي دون أهداف على مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

أول الفرص الخطيرة في المباراة كانت في الدقيقة 15 من جانب أصحاب الأرض عن طريق عبد الرحمن مزياني الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وأرسل بعدها حسين الشحات لاعب الأهلي تمريرة بينية لطاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء ولكن نجح شعيب قداد في تشتيت الكرة من أمامه لخارج الملعب.

ومرر أكرم توفيق تمريرة طولية من منتصف الملعب استلمها حسين الشحات خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء ثم سددها ولكن بعيدة عن المرمى لخارج الملعب.

بعدها توغل يوسف أمين اللوافي داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ومرر الكرة لليونيل وامبا أمام المرمى ولكن نجح محمد عبد المنعم في تشتيت الكرة من أمامه لخارج الملعب.

ولعبت الكرة قصيرة ووصلت لإمام عاشور الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها أحد المدافعين.

وسدد عبد الرحمن مزياني الكرة من خارج منطقة الجزاء في أحضان مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي.

ومرت الدقائق القليلة المتبقية من هذا الشوط دون أي تغيير في النتيجة لينتهي على واقع التعادل السلبي دون أهداف.

أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

بدأ أصحاب الأرض الشوط الثاني بضغط شديد بغية إحراز الهدف الأول، وشن لاعبيه أكثر من فرصة خطيرة تعامل معها دفاع الأهلي وحارس مرماه مصطفى شوبير بنجاح.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة لشباب بلوزداد على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 50 نفذها بن عيادة بتصويبة رائعة تصدى لها القائم الأيمن لمصطفى شوبير حارمُا الفريق الجزائري من الهدف الأول.

واستمر ضغط أصحاب الأرض حيث سدد ليونيل وامبا الكرة في أحضان مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي.

ولجأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى دكة بدلاء فريقه في الدقيقة 76 حيث أجرى 3 تغييرات دفعة واحدة بإشراك رضا سليم ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد بدلًا من طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وحسين الشحات في محاولة لضخ دماء جديدة وتنشيط فريقه.

وأهدر البديل كريم فؤاد لاعب الأهلي أخطر فرص الأهلي في هذا الشوط بعدما حول عرضية محمد أفشة بضربة رأسية مرت بجوار القائم الأيمن لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 82 سدد لعوافي لاعب شباب بلوزداد كرة أرضية زاحفة تعامل معها مصطفى شوبير ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية، ليسدد بعدها وامبا كرة قوية برأسه أعلى عارضة الأهلي بقليل.

وقبل نهاية الوقت الأصلي ب3 دقائق دفع مارسيل كولر مدرب الأهلي بالثنائي محمود كهربا وعمرو السولية بدلًا من أنتوني موديست وإمام عاشور.

وأضاف حكم المباراة 5 دقائق كوقت بدل من الضائع، لكن النتيجة استمرت على حالها وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، كما رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث.