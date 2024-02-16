نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل أمام بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي جرت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد أمام شباب بلوزداد

يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بنظيره نادي ميدياما الغاني، يوم الجمعة المقبل 23-2-2024، في إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

ويحين موعد انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب مجموعة النادي الأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

1- النادي الأهلي:- 6 نقاط

2- شباب بلوزداد:- 5 نقاط

3- يانج افريكانز:- 5 نقاط

4- نادي ميدياما:- 4 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام نادي ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

تنقل أحداث مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية التي تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط.