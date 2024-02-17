تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2024

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أحمد جودة - القاهرة - اختار تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على تشكيل البلوجرانا الذي سيخوض مواجهة سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني 2024.

موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو

يلتقى الفريق الكتالوني مع مضيفه سيلتا فيجو، مساء، غدًا، السبت على ملعب "بالايدوس" ضمن منافسات الجولة الـ25 من الليجا الإسبانية، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو

حراس المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إنييجو مارتينيز - رونالد أراوخو - جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - كريستينسين.

خط الهجوم: بيدري - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي.

وتنقل مباراة برشلونة وسيلتا فيجو على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا