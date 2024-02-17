ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

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أحمد جودة - القاهرة -

نوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ترتيب مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل السلبي أمام شباب بلوزداد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة الموافق 16-2-2024، في إطار منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من مرحلة المجموعات للبطولة الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل 23-2-2024، في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

بهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة 6 محتلا صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، حيث خاض 4 مبارايات وانتصر في مباراة وتعادل في ثلاثة مبارايات.



بينما يتواجد فريق شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، حيث لعب 4 مبارايات وخسر مباراة وتعادل في مباراتين وفاز في لقاء.

أما فريق يانج افريكانز فيتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، ثم يتذيل نادي ميدياما ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

1- الأهلي، 6 نقاط

2- شباب بلوزداد، 5 نقاط

3- يانج افريكانز، 5 نقاط

4- نادي ميدياما، 4 نقاط



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

تنقل أحداث مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية التي تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط.