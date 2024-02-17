نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.

موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد

يلتقى الريدز مع مضيفه برينتفورد، غدًا، السبت الموافق 17 فبراير 2024 على ملعب "غريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من البريميرليج، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - جو جوميز

خط الوسط: واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز

خط الهجوم: لويس دياز - ديوجو جوتا "صلاح" - داروين نونيز

تنقل مباراة ليفربول وبرينتفورد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، وخصصت الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة بتعليق المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.