عاجل.. مصطفى شوبير يعلق على تعادل الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعادل فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ماذا قال مصطفى شوبير بعد تعادل الأهلي؟

وقاد مصطفى شوبير المارد الأحمر، لتحقيق تعادلًا هامًا أمام شباب بلوزداد الجزائري، دون أهداف بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب 5 جويليه بالجزائر، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، إن الفريق خاض مباراة كبيرة أمام فريق كبير، بين أرضه وجمهوره، وكان اللقاء صعبًا على اللاعبين، ولكن كان هناك احترام للمنافس.

وتابع حارس مرمى المارد الأحمر: "المشاركة في المباريات تختلف عن التدريبات، وسرعة الأداء في المباريات أعلى رغم المحاولات في كل تدريب أن يقدم أفضل، وتراجع الأداء جاء بسبب وجود لاعبين عائدين من المنتخب، بالإضافة للاعبين لم يلعبوا".

واختتم في رسالة إلى محمد الشناوي حارس الفريق الغائب بسبب تعرضه للإصابة بالكتف مع منتخب مصر: "أتمنى السلامة لقائد الفريق والعودة في أقرب وقت".