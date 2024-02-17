محمد بركات: مصطفى شوبير أحد نجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مصطفى شوبير، حارس مرمى الأحمر كان ضمن نجوم الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري.

تصريحات محمد بركات عن مصطفى شوبير

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "النجم الثاني للمباراة بعد ياسر إبراهيم، هو مصطفى شوبير، الذي تصدى لـ 3 أو 4 أهداف".

وأضاف: "الجمهور بدأ يثق في مصطفى شوبير، لقد كان على قدر المسئولية في كل اختبار تم وضعه فيه".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "مصطفى شوبير عانى كثيرًا، فقط لأن والده هو أحمد شوبير، والفكرة بدأت تتغير الآن، حتى شارك في مباراة نهائي كأس إفريقيا أمام الوداد، ثم شباب بلوزداد في ملعبه".

وتعادل الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري سلبيًا في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري أبطال إفريقيا.