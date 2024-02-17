نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق كولر بعد التعادل أمام شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تعادل الفريق أمام شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات مارسيل كولر بعد المباراة

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب مباراة بلوزداد: "لم نصل للجازية بشكل كامل، بسبب عدم المشاركة في المباريات منذ شهر ونصف، بالإضافة إلى عودة اللاعبين الدوليين بشكل متأخر من كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف كولر: "شباب بلوزداد كان له أفضلية بسبب لعبه بشكل مستمر في البطولات المحلية، وظهر ذلك في اللقاء ولذلك كانوا أفضل مننا على أرضية ملعب اللقاء".

وأشاد كولر بفريق شباب بلوزداد، مؤكدا أنه يمتلك فريق جيد جدا، مبديا رضاه عن خروجه متعادلا في لقاء اليوم، وتحضيره للمباراة المقبلة سيكون بشكل أفضل.

وتابع كولر "لدينا مباراتين في دور المجموعات وهدفنا الفوز بهما والتأهل كمتصدرين للمجموعة، سنخوض مباراة صعبة ضد ميدياما في غانا، والمباراة الأخيرة ستكون بالنسبة لنا كنهائي".

ويلتقي الأهلي نظيره ميدياما الغاني، يوم الجمعة المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بعد التعادل في لقاء اليوم أمام شباب بلوزداد الجزائري، دون أهداف.