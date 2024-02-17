نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يسحق ساليرنيتانا برباعية نظيفة ويعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ساليرنيتانا، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

إنتر ميلان يسحق ساليرنيتانا برباعية نظيفة

واستهل لاعبو فريق إنتر ميلان الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات هجومية كثيفة على مرمى فريق ساليرنيتانا لتسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 17 من أحداث الشوط الأول، نجح اللاعب تورام، مهاجم فريق إنتر ميلان؛ الهدف الأول لفريقه، بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى ساليرنيتانا.

ثم أضاف لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان، الهدف الثاني للفريق الإيطالي عند الدقيقة 19 من الشوط الأول.

وتمكن اللاعب دومفريس نجم فريق إنتر ميلان؛ من تسجيل الهدف الثالث، عند الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا بتقدم العملاق الإيطالي بثلاثية نظيفة.

ومع أحداث الشوط الثاني، زادت محاولات لاعبو فريق إنتر ميلان، على مرمى ساليرنيتانا، لمضاعفة النتيجة قبل انتهاء المباراة.

وسجل أرناوتوفيتش نجم فريق إنتر ميلان، الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 90 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، عزز فريق إنتر ميلان صدارته بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 63 نقطة، بينما توقف رصيد ساليرنيتانا عند المركز العشرين والأخير بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة.