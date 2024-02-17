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أحمد جودة - القاهرة - "شوبير السد العالي الجديد".. ملخص ونتيجة وكواليس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2024.. هذا كان العنوان البارز بعد مباراة الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري التي أُقيمت اليوم، في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا. انتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث فشل الفريقان في هز الشباك على مدى اللقاء، رغم النتيجة النهائية التي انتهت بالتعادل، إلا أن المباراة شهدت هجمات خطيرة من الجانبين، حيث حاول الفريقان الوصول إلى مرمى الخصم بشكل متكرر. ورغم التبادل الحاد بين الفريقين في الهجمات، لم تكن الشباك عرضة للتهديد.

وكان الحارس شوبير له الدور البارز في إبقاء مرمى الأهلي نظيفًا، حيث قام بتصديات حاسمة أنقذت الفريق من الوقوع في شباك الخصم. وبهذا التعادل، حصل الأهلي وشباب بلوزداد على نقطة واحدة لكل فريق، وبهذه النتيجة، يظل الأهلي في صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، مما يعزز من آماله في التأهل إلى المراحل القادمة من البطولة. يترقب عشاق الكرة الإفريقية المزيد من التطورات في الأداء والنتائج في الجولات القادمة من هذه المسابقة المثيرة.

ملخص مباراة الأهلي وشباب بلوزداد لحظة بلحظة

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية ملخص ونتيجة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاءت كما يلي:

نتيجة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا

نتيجة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا

مباشر.. ملخص ونتيجة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد شباب بلوزداد الشوط الأول

الدقيقة الأولى: وقوف الفريقين دقيقة حداد على رحيل العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي قبل انطلاقة المباراة.

الدقيقة الأولى: بداية الشوط الاول من المباراة.

الدقيقة 2: خطأ لصالح محمد هاني.

الدقيقة 4: عرضية من محمد هاني يتصدى لها دفاع شباب بلوزداد على مرتين.

الدقيقة 6: فرصة خطيرة.. عرضية من الجانب الأيسر لفريق شباب بلوزداد داخل منطقة الجزاء يقابلها بن عيادة ويسددها أرضية قوية تمر بعيدة عن مرمى مصطفى شوبير إلى خارج الملعب.

الدقيقة 7: ضغط من شباب بلوزداد على الأهلي.

الدقيقة 9: محمد هاني يسقط على أرض الملعب بعد أن اصطدمت الكرة في أسفل منطقة البطن ويدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

الدقيقة 12: ركنية لصالح بلوزداد يتصدى لها موديست ثم بعد ذلك خطأ لصالح الأهلي.

الدقيقة 14: بلوزاد يضغط ودفاع منظم من الأهلي.

الدقيقة 16: تمريرة من معلول يتصدى لها دفاع بلوزداد ثم منعم يتصدى للكرة وتخرج إلى رمية تماس لصالح بلوزداد.

الدقيقة 17: خطأ لصالح لاعب بلوزداد ضد عبد المنعم في وسط الملعب.

الدقيقة 18: ارتباك في دفاعات الأهلي.. عرضية من الجانب الأيسر لشباب بلوزداد وخطأ من دفاع الاهلي في التعامل مع الكرة تصل عند لاعب بلوزداد يسددها بيسراه تخرج أعلى مرمى شوبير إلى خارج الملعب.

الدقيقة 19: تمريرة من الشحات إلى طاهر لكنه لم يحسن الاستفادة منها ويشتتها الدفاع وتصبح ركنية للاهلي.

الدقيقة 21: فرصة ضائعة.. تمريرة من أكرم توفيق خلف دفاعات بلوزداد وصلت عند الشحات لكنه اهدرها بغرابة بعد أن سددها فوق المرمى إلى خارج الملعب ويضيع هدف محقق على الاهلي.

الدقيقة 22: تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي الاهلي.

الدقيقة 23: محمد هاني يسقط على أرض الملعب بعد أن اصطدمت الكرة في أسفل منطقة البطن ويدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

الدقيقة 24: تمريرة من مروان عطية بإتجاه حسين الشحات قطعها دفاع بلوزداد.

الدقيقة 26: تسلل على محمد بلخير لاعب بلوزداد.

الدقيقة 28: فرصة خطيرة.. انطلاقة من الجانب الأيسر ومرور من ياسر إبراهيم ثم محمد عبد المنعم يتدخل في الوقت المناسب ويشتت الكرة إلى خارج الملعب ينقذ مرماه من كرة كادت أن تكون هدف أول للفريق الجزائري.

الدقيقة 30: مرور 30 دقيقة من أحداث الشوط الاول والنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

الدقيقة 31: تسلل على موديست.

الدقيقة 33: عرضية من الجانب الأيمن لفريق بلوزداد تخرج إلى خارج الملعب.

الدقيقة 35: تسديدة من معلول تصطدم في دفاع بلوزداد ومطالبة بضربة جزاء وتصل الكرة عند الشحات حاول أن يمررها بين قدمي الدفاع لكنه يشتتها.

الدقيقة 36: عرضية من محمد هاني تصدى لها دفاع بلوزداد ووصلت عند معلول أرسلها عرضية حاول موديست لعبها ثم سقطت بينه وبين دفاع بلوزداو الحكم المساعد يشير بضربة مرمى لفريق شباب بلوزداد.

الدقيقة 38: هجمة لصالح الأهلي لكن طاهر لم ينجح في الاستفادة منها وقطعها دفاع بلوزداد في ظل تباطئ من طاهر.

الدقيقة 39: عرضية من الجانب الأيمن لفريق بلوزداد يخرجها ياسر إبراهيم إلى خارج الملعب ركنية لصالح بلوزداد.

الدقيقة 40: تسديدة من لاعب شباب بلوزداد من مسافة بعيدة تصل سهلة في يد حارس مصطفى شوبير.

الدقيقة 42: تمريرة من حسين الشحات خلف دفاعات بلوزداد تصل سهلة في يد حارس بلوزداد.

الدقيقة 43: عرضية من الجانب الأيمن للأهلي وصلت عند موديست لعبها بضربة رأس مرت بعيدة على مرمى بلوزداد إلى خارج الملعب.

الدقيقة 44: تسديدة من لاعب بلوزداد تصل سهلة في يد مصطفى شوبير حارس الاهلي.

الدقيقة 45: تسديدة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء تخرج بعيدة عن مرمى بلوزداد إلى خارج الملعب.

الدقيقة 45 +1: هجمة خطيرة لصالح بلوزداد تصدى لها ياسر إبراهيم بطريقة رائعة.

الدقيقة 45 +2: توقف المباراة لعلاج إمام عاشور بعد تدخل قوي من لاعب شباب بلوزداد عبدالروؤف بن غيث.

الدقيقة 45 +3: انتهاء الشوط الأول من المباراة.

الأهلي ضد شباب بلوزداد الشوط الثاني

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني من المباراة.

الدقيقة 46: فرصة ضائعة.. انطلاقة من الجانب الأيسر لصالح بلوزداد وعرضية تصل عند حسين بن عيادة يسدد الكرة ارضية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها مصطفى شوبير وتخرج إلى ركنية لصالح بلوزداد.

الدقيقة 47: فرصة لشباب بلوزداد.. ضربة خلفية مزدوجة من لاعب بلوزداد من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها مصطفى شوبير بثبات.

الدقيقة 49: خطأ لصالح شباب بلوزداد على مقربة من منطقة جزاء الأهلي بعد تدخل من مروان عطية.

الدقيقة 50: القائم الأيمن يتصدى.. ضربة ثابتة من حسين بن عيادة كاد الشحات ان يحولها بالخطأ في مرماه لكن الكرة تتعاطف مع مصطفى شوبير وتصطدم في القائم الأيمن.

الدقيقة 51: سقوط إمام عاشور على أرض الملعب.

الدقيقة 52: إمام عاشور يعود إلى ملعب المباراة مرة اخرى.

الدقيقة 53: ركنية لصالح شباب بلوزداد يتصدى لها مصطفى شوبير ثم يشتتها الدفاع الى وسط الملعب.

الدقيقة 55: عرضية من معلول يتصدى لها دفاع شباب بلوزداد ثم هجمة مرتدة لفريق بلوزداد يتصدى لها ياسر إبراهيم بعد عرضية داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 56: فرصة لفريق بلوزداد.. وعرضية داخل منطقة الجزاء تصل عند وامبا يسددها تخرج بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 57: تمريرات قصيرة بين أقدام الأهلي دون تشكيل خطورة على مرمى بلوزداد

الدقيقة 58: الاهلي يفقد الكرة بسهولة وعدم وجود دقة في تمرير الكرة بين اللاعبين.

الدقيقة 59: خطأ لصالح بلوزداد في وسط الملعب.

الدقيقة 60: تسديدة من لاعب شباب بلوزداد ضعيفة تمر على يمين مصطفى شوبير دون خطورة على المرمى.

الدقيقة 62: عرضية من الجانب الأيسر الأكثر خطورة في فريق شباب بلوزداد لكن ياسر إبراهيم يتصدى للكرة ويخرجها إلى خارج الملعب ركنية لصالح بلوزداد.

الدقيقة 64: تسلل على لاعب شباب بلوزداد.

الدقيقة 65: هجمة لصالح بلوزداد بعد تمريرة خلف دفاعات الأهلي تصدى لها ياسر ابراهيم بعد أن سددها في قدم لاعب بلوزداد وخرجت ضربة مرمى للأهلي.

الدقيقة 66: تراجع في الأداء الهجومي للأهلي في الشوط الثاني.

الدقيقة 68: هجمة لصالح بلوزداد يقطعها محمد هاني ثم يحتسب الحكم بعد ذلك خطأ ضد محمد هاني بداعي اعاقة اللاعب.

الدقيقة 69: فرصة لشباب بلوزداد.. عرضية داخل منطقة الجزاء يتصدى لها شوبير ثم عرضية من حسين بن عيادة كادت أن تخدع شوبير وتذهب مباشرة للمرمى لكن مصطفى شوبير تصدى لها بصورة رائعة.

الدقيقة 70: الأهلي لا يزال يفتقد الدقة في اللمسة الأخيرة ويفقد الكرة في وسط الملعب.

الدقيقة 70: ركنية لصالح بلوزداد تسقط خلف دفاعات الأهلي وحاول مروان تشتيت الكرة لم ينجح ليقوم معلول بتسديدها في جسد لاعب بلوزداد وتخرج ضربة مرمى للأهلي.

الدقيقة 71: تسديدة من إمام عاشور تصطدم في دفاع شباب بلوزداد.

الدقيقة 72: الحكم يشهر بطاقة صفراء لمروان عطية.

الدقيقة 73: تمريرة من علي معلول خلف دفاعات بلوزداد لكن الكرة تصل سهلة في يد حارس بلوزداد ولم يلحق بها حسين الشحات.

الدقيقة 75: عرضية من الجانب الأيمن لشباب بلوزداد تصطدم في وجه معلول والحكم يوقف المباراة لعلاجه واعتراض من لاعبي بلوزداد.

الدقيقة 76: خروج حسين الشحات ودخول رضا سليم.

الدقيقة 76: خروج أكرم توفيق ودخول محمد مجدي قفشة.

الدقيقة 76: خروج طاهر محمد طاهر ودخول كريم فؤاد.

الدقيقة 78: كريم فؤاد يهدر.. تمريرة من أفشة داخل منطقة الجزاء ورأسية من كريم فؤاد تمر على يمين حارس بلوزداد إلى خارج الملعب.

الدقيقة 78: فرصة خطيرة.. عرضية من الجانب الأيمن لصالح بلوزداد ورأسية من وامبا تمر على يسار مصطفى شوبير إلى خارج الملعب.

الدقيقة 80: عرضية من لاعب بلوزدا ديتصدى لها دفاع الأهلي وتخرج إلى خارج الملعب رمية تماس لبلوزداد.

الدقيقة 82: تصدي مصطفى شوبير.. لاعب بلوزداد يراوغ محمد هاني ويسدد كرة قوية يتصدى لها مصطفى شوبير وتخرج إلى خارج الملعب ركنية لصالح بلوزداد.

الدقيقة 83: راسية ضائعة.. ركنية لصالح بلوزداد ورأسية داخل منطقة الجزاء من وامبا تمر على يسار مصطفى شوبير إلى خارج الملعب.

الدقيقة 84: هجمة مرتدة للأهلي لكن التمريرة الأخيرة من أفشة كانت غير جيدة وتضيع على الاهلي الهجمة المرتدة ويقطعها دفاع شباب بلوزداد.

الدقيقة 85: خطأ لصالح رضا سليم بعد تدخل من لاعب شباب بلوزداد من حسين سامي.

الدقيقة 86: الحكم يشهر بطاقة صفراء لمحمد أفشة بعد قيامه بإخراج الكرة إلى خارج الملعب.

الدقيقة 86: هجمة للأهلي لكن عرضية سيئة من محمد هاني تصدى لها دفاع شباب بلوزداد.

الدقيقة 87: خروج انتوني موديست ودخول محمود كهربا.

الدقيقة 87: خروج إمام عاشور ودخول عمرو السولية.

الدقيقة 90: الحكم يشهر بطاقة صفراء للاعب بلوزداد بعد إعاقة رضا سليم.

الدقيقة 90: عرضية من الجانب الأيسر لشباب بلوزداد يتصدى لها دفاع الأهلي.

الدقيقة 90 +2: كرة تمريرة من لاعب بلوزداد يتصدى لها هاني ثم تدخل رائع من ياسر إبراهيم ويشتتها إلى خارج الملعب رمية تماس لصالح بلوزداد.

90 +6: انتهاء مباراة شباب بلوزداد والأهلي بالتعادل السلبي.

إحصائيات مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال افريقيا

إحصائيات مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال افريقيا 2024

تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال افريقيا 2024

تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال افريقيا 2024

تشكيل شباب بلوزداد أمام الأهلي في بطولة دوري أبطال افريقيا 2024

تشكيل شباب بلوزداد أمام الأهلي في بطولة دوري أبطال افريقيا 2024

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباراة اليوم

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباراة اليوم

تاريخ مواجهات الأهلي مع شباب بلوزداد

ويعود تاريخ مواجهات الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري إلى دور المجموعات من نسخة بطولة دوري أبطال أفريقيا في عام 2001. كانت المواجهات بين الفريقين حماسية وقوية، وكانت النتائج على النحو التالي:

مباراة الذهاب في مصر (1- صفر):

أقيمت المباراة في أرض الأهلي، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1- صفر.

سجل هدف المباراة الوحيد حسام غالي.

مباراة الإياب في الجزائر (1- صفر):

جرت المباراة في ملعب الفريق الجزائري، وانتهت بتكرار فوز الأهلي بنتيجة 1- صفر.

سجل هدف المباراة الوحيد إبراهيم سعيد.

التعادل السلبي في الجزائر (0 - 0):

في المباراة الثالثة والأخيرة بالنسخة الحالية من البطولة، انتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف (0 - 0).

وتلك المواجهات كانت حاسمة لكلا الفريقين في مشوارهم في دور المجموعات، وتاريخها يظل يشكل جزءًا من تاريخ الأهلي وشباب بلوزداد في البطولات القارية.