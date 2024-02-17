نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، من الفوز على نظيره فريق ساليرنيتانا، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

أهداف مباراة إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا

تمكن عند الدقيقة 17 من الشوط الأول، اللاعب تورام، نجم فريق إنتر ميلان؛ من إحراز الهدف الأول للفريق.

وسجل لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان، الهدف الثاني، في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

ولم ينتظر اللاعب دومفريس نجم فريق إنتر ميلان؛ كثيرا، حيث أضاف الهدف الثالث، عند الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وأحرز أرناوتوفيتش لاعب فريق إنتر ميلان، الهدف الرابع في الدقيقة 90 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، عزز فريق إنتر ميلان صدارته بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 63 نقطة، بينما توقف رصيد ساليرنيتانا عند المركز العشرين والأخير بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة.