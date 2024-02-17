انت الأن تتابع خبر إصدار جدول لمباريات في مرحلة إياب دوري المحترفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر اتحاد كرة القدم، جدول المباريات للأسابيع الثلاثة الأولى من مرحلة إياب الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.

وتنطلق مباريات الأسبوع الـ12 السبت 24 شباط الحالي ويمتد حتى الاثنين 26 من الشهر ذاته، فيما ينطلق الأسبوع الـ13 يوم الجمعة 1 آذار، ويسمتر حتى 3 منه، على أن يكون الأسبوع الـ14، خلال الفترة من 7 وحتى 9 آذار المقبل . وسيصدر الاتحاد جدول مباريات الأسابيع المتبقية من دوري المحترفين وكأس الأردن- CFI تباعاً، بعد خوض المنتخب الوطني لمنافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا خلال الفترة 18 – 26 آذار المقبل، بالإضافة إلى مشاركة المنتخب الوطني تحت سن 23 عاما، في بطولة غرب آسيا والتي تقام بالفترة نفسها في السعودية.

وكان الاتحاد، حدد فترة التسجيل الثانية لتبدأ اعتبارا من الخميس 22 شباط، ولغاية الأربعاء 6 آذار.

وكان الحسين إربد، أنهى مرحلة الذهاب متصدرا ترتيب الدوري بـ28 نقطة يليه الوحدات ثانيا بـ23 نقطة والفيصلي ثالثا بـ20 نقطة .