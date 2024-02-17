نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان القادمة عقب الفوز على ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ساليرنيتانا برباعية نظيفة، خلال المباراة القوية التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

موعد مباراة إنتر ميلان القادمة

ومن المنتظر أن يواجه فريق إنتر ميلان، نظيره أتليتكو مدريد الإسباني، في مواجهة من العيار الثقيل، يوم 20 من شهر فبراير الجاري الموافق الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان ضد أتليتكو مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أتليتكو مدريد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.