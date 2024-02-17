أحمد شوبير يشيد بأداء نجله مع الأهلي أمام شباب بلوزداد

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي أحمد شوبير بمستوى نجله مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضد شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان مصطفى شوبير ظهر بمستوى رائع، ومنح الأهلي، تعادلًا هامًا أمام شباب بلوزداد الجزائري، دون أهداف بالمباراة التي أقيمت على ستاد 5 جويليه بالجزائر، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وقال أحمد شوبير في حديثه، إن الأهلي لم يكن في أفضل حالاته أمام شباب بلوزداد، لكن هذا المتاح والأهم لم يخرج من المباراة بالخسارة، والنقطة في غاية الأهمية.

وتابع: "أهمية النقطة التي حصدها الفريق، تأتي بسبب أنه كان يواجه منافس مباشر، واسم الأهلي بيفرق لأن بيكون فيه قلق عند النادي المنافس".

وأضاف: "مصطفى شوبير عمل مباراة جيدة، وأهم مكاسب المباراة بالنسبة للأهلي الاطمئنان على مركز حراسة المرمى، لأن مصطفى كان بيلعب بديل لحارس كبير وعظيم وهو رقم واحد في مصر محمد الشناوي، وخاض مباراة صعبة أمام جماهير كبيرة بجانب الأمطار، ولكن مصطفى كان حصل على الثقة من الرباعي الدفاعي".