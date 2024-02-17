نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الظهور الأول للتحكيم النسائي في القسم الثالث.. ياسمين محمود تخطف الأضواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل التحكيم المصري في القسم الثالث، الظهور المشرف في غالبية المباريات، والتي باتت المنافسة تزداد قوة وشراسة من أجل ضمان الصعود في القسم الثاني ب أو حتى الهروب من دوامة الهبوط.

ولم يكن الرجال وحدهم من خطفوا الأضواء بل خطف التحكيم النسائي الأضواء، بعد تسجيل الظهور الأول في القسم الثالث وتحديدا في منطقة سيناء

طاقم المباراة

طاقم المباراة كان من منطقة السويس والذي جاء في إسلام راشد وعاونه كلا من ياسمين محمود ومحمد هشام.

الطاقم قاد مباراة الترقي بين شرم الشيخ والطور والذي انتهت بصعود شرم الشيخ على حساب الطور.

ظهور ابنة منطقة السويس تحديدا كان الأول في القسم الثالث للتحكيم النسائي، ليواصل العنصر النسائي بإشراف سعيد عبد الغفار صاحب البصمات الجيدة.

وبشكل عام يقدم التحكيم النسائي مردود جيد بعد الظهور في مناسبات كثيرة.

وفي نفس التوقيت عاد حكم منطقة السويس اسلام راشد للظهور مرة أخرى ليؤدي بشكل قوي كالعادة، رغم الغياب والابتعاد عن المباريات.

وتعد منطقة السويس واحدة من المناطق التي تتواجد فيها المواهب.