شباب بلوزداد ينتظر عقوبة نارية من كاف بعد التعادل أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري، عقوبة قوية ورادعة من الاتحاد الإفريقي "كاف"، عقب التعادل أمام الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا.

وحقق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، تعادل مثير أمام شباب بلوزداد الجزائري، دون أهداف بالمباراة التي أقيمت على ملعب 5 جويليه بالجزائر، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ومن المنتظر، أن يوقع كاف، عقوبة ضد شباب بلوزداد الجزائري، بعد التعادل أمام النادي الأهلي، بسبب إشعال جماهيره الشماريخ في المدرجات أثناء المباراة.

ويجتمع كاف خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل إصدار بعض العقوبات والتي ستكون أبرزها ضد شباب بلوزداد الجزائري، بعد إشعال جماهيره الشماريخ في مباراة النادي الأهلي، حيث تصل العقوبة إلى غرامة 10 آلاف دولار.

وكان الشوط الثاني من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، شهد إشعال جماهير النادي الجزائري الشماريخ، لتضع فريقها تحت التهديد بالحرمان من الجماهير، وكذا الغرامة المالية.