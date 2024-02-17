نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب فوز إنتر ميلان على ساليرنيتانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ساليرنيتانا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

وبهذه النتيجة، انفرد فريق إنتر ميلان صدارته بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة، بينما توقف رصيد ساليرنيتانا عند المركز العشرين والأخير بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب فوز إنتر ميلان على ساليرنيتانا

1- إنتر ميلان، 63 نقطة.

2 -يوفنتوس، 53

3 -ميلان، 52

4 -أتالانتا، 42

5 -بولونيا، 39

6 -روما، 38

7 -فيورنتينا، 37

8 -لاتسيو، 37

9 -نابولي، 35

10 -تورينو، 33

11 -مونزا، 30

12 -جنوى، 29

13 -ليتشي، 24

14 -فروزينوني، 23

15 -أودينيزي، 22

16 -إمبولي، 21

17 -ساسولو، 20

18 -هيلاس فيرونا، 19

19 -كالياري، 18

20 -ساليرنيتانا، 13

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي

ويمكنكم متابعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.