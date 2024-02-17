نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد استعداداته لمواجهة نظيره فريق لاس بالماس عصر اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق لاس بالماس عصر اليوم السبت في الدوري الإسباني على ملعب ميتروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عصر اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 48 نقطة، بينما يحتل فريق لاس بالماس المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

وسوف يتم نقل مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق لاس بالماس عصر اليوم السبت في بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.