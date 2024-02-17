إنتر يعزز صدارته برباعية في ساليرنيتانا
عزز إنتر ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ساليرنيتانا 4 - صفر، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من "السيري آ".
وسجل رباعية إنتر كل من ماركوس تورام في الدقيقة 17، ولوتارو مارتنيز في الدقيقة 19، ودينزل دومفريس في الدقيقة 40، وماركو أرناتوفيتش في الدقيقة 90.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 63 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق 10 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، فيما توقف ساليرنيتانا في المركز العشرين والأخير، برصيد 13 نقطة.
وفي الجولة ذاتها، فاز تورينو على ضيفه ليتشي بهدفين دون رد، سجلهما راؤول بلانوفا في الدقيقة (50)، ودوفان زاباتا في الدقيقة 81.
ورفع تورينو رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع، فيما بقي ليتشي في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.
وستستكمل مباريات الجولة اليوم /السبت/ بثلاث مواجهات، سيلتقي فيها نابولي مع جنوى، ويوفنتوس مع هيلاس فيرونا، وسيستقبل أتلانتا فريق ساسولو.
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