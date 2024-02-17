نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس استعداداته لمواجهة نظيره فريق هيلاس فيرونا مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس أمام نظيره فريق هيلاس فيرونا مساء اليوم السبت في الدوري الإيطالي على ملعب الفريق الأخير.

وسوف تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 53 نقطة، بينما يحتل فريق هيلاس فيرونا المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة يوفنتوس أمام نظيره فريق هيلاس فيرونا مساء اليوم السبت في الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.