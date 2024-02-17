نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضيفا ثقيلا على حساب نظيره فريق هيلاس فيرونا مساء اليوم السبت في الجولة 25 من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

وتنطلق مباراة يوفنتوس أمام نظيره هيلاس فيرونا مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق يوفنتوس في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 53 نقطة، فيما يتواجد فريق هيلاس فيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: أليكس ساندرو - بريمر - جاتي.

خط الوسط: كامبياسو - رابيو - لوكاتيلي - ماكيني - تيمثي ويا.

خط الهجوم: ميليك - كييزا.