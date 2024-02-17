نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فولفسبورج أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي بروسيا دورتموند لمواجهة نظيره فولفسبورج وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني والعشرون من عمر الدوري الالماني للموسم الحالي 2023- 2024.

ويتواجد بروسيا دورتموند في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، وذلك بعد 21 مباراة حقق فيهم 11 انتصار، وتعادل في 7 مواجهات، ولاقى 3 هزائم.

بينما على الجانب الاخر فولفسبورج يحتل المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة من 21 مباراة حقق فيهم 6 انتصارات، وتعادل في 5 مواجهات، ولاقى 10 هزائم.

موعد مباراة بروسيا دورتموند في الدوري الالماني

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب فولكسفاجن أرينا المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند في الدوري الالماني

وتنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.