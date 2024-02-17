نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: أكانجي، جون ستونز، روبن دياز، ناثان أكي.

خط الوسط: رودري، فيل فودين، نونيس.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، دوكو، إيرلينج هالاند

