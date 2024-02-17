نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة هايدنهايم أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر باير ليفركوزن مواجهة قوية أمام هايدنهايم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني والعشرون من عمر الدوري الألماني للموسم الحالي 2023- 2024.

ويدخل فريق بايرين ليفركوزن المباراة على صدارة الدوري الصدراة، برصيد 55 نقطة، بفارق 5 نقاط عن صاحب الوصافة بايرين ميونخ.

وخاض رفاق ألونسو 4 مباريات حققوا فيها 17 انتصار و4 تعادلات ولم يتلقوا أي هزيمة.

وعلى الجانب الاخر يقع هايدينهايم في المركز التاسع برصيد 27 نقطة، ومن 21 مباراة حقق 7 انتصارات وتعادل في 6 مواجهات وتلقى 8 هزائم.

موعد مباراة باير ليفركوزن وهايدينهايم في الدوري الألماني

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب فويث أرينا المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة بايرين ليفركوزن وهايدينهايم في الدوري الالماني

وتنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.