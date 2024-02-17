نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نانت في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عاشقي ومحبي كرة القدم موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت، والتشكيل المتوقع للقاء المرتقب بينهما في الدوري الفرنسي، والتي تشهد مواجهة مصطفى محمد مع كيليان مبابي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت

على أن تقام هذه المواجهة المرتقبة النارية، اليوم السبت الموافق 17 فبراير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع:أشرف حكيمي – ماركينيوس – دانيلو بيريرا – لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط:فيتينيا – أوجارتي – وارن ايمري.

خط الهجوم:عثمان ديمبيلي – كيليان مبابي – أسينسيو.

ويدخل الفريق الباريسي هذا اللقاء، بمعنويات مرتفعة، حيث أنه يعتلي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة، بينما يأتي فريق نانت في المركز الثاني عشر بـرصيد 22 نقطة.