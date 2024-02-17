نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبيًا مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 – 2024.

واستمر النادي الأهلي في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما تقدم شباب بلوزداد إلى المركز الثاني برصيد 5 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز الثالث، بينما يتذيل ميدياما الترتيب بـ4 نقاط.

ماذا يحتاج الأهلي للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

- الفوز في مباراتيه المتبقيتين بالمجموعة ضد فريقي ميدياما ويانج أفريكانز يضمن له التأهل مباشرة لربع نهائي البطولة دون النظر لباقي نتائج المجموعة حيث سيرتفع رصيده لـ12 نقطة.

- الفوز في مباراة والتعادل في الأخرى يرفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط وهنا يضمن الصعود لربع نهائي البطولة الأفريقية.

- كما يمكن للأهلي التأهل حال حصوله على 9 نقاط من الفوز في مباراة والخسارة في أخرى بشرط خسارة ميدياما ويانج أفريكانز مباراتهما أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري.

- تعادل الأهلي في مباراتيه ضد ميدياما ويانج أفريكانز يمنح الفريق بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بشرط عدم فوز الفريقين على شباب بلوزداد الجزائري.

