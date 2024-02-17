نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الوداد البيضاوي ونهضة بركان في الدوري المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق الوداد البيضاوي، مع نظيره نهضة بركان، اليوم السبت 17 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري المغربي.

تُقام المباراة بين فريقي الوداد ونهضة بركان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الوداد البيضاوي ونهضة بركان عبر قناة الرياضية المغربية، حيث تعد مجموعة قنوات الرياضية المغربية هى الناقل الحصري لمباريات الدوري المغربي.

يحل فريق نهضة بركان في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المغربي 30 نقطة، بينما يحل فريق الوداد البيضاوي في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

يذكر أن نادي الجيش الملكي هو متصدر جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 40 نقطة، حيث يعد هو حامل اللقب في الموسم الماضي.