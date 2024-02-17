ايهاب جلال يدرس الزمالك بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -



يدرس ايهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي نادي الزمالك بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في دوري نايل.

ويأتي ذلك من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لنادي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي والزمالك في دوري نايل.

يواصل النادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الزمالك في دوري نايل.

يسعى ايهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي تحقيق الفوز على الزمالك وحصد الثلاث نقاط من أجل الهروب من شبح الهبوط إلي دوري المحترفين الموسم القادم.

موعد مباراه الإسماعيلي والزمالك في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة الزمالك ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد الإسماعيلية.