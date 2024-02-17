نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرنشا رودريغيز لـ " دوت الخليج الرياضي " تشافي فشل في إدارة برشلونة.. والوضع الاقتصادي قد يجبر النادي على بيع النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفتحت الصحفية الإسبانية أرنشا رودريغيز، على الوضع الحالي داخل نادي برشلونة، بعد أن أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم رحيله عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى الأنباء الواردة بشأن رحيل عدد كبير من النجوم الحاليين.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت في وقت سابق أن برشلونة يدرس فكرة بيع عدد كبير من النجوم، أبرزهم رونالد أراوخو، روبيرت ليفاندوفسكي، بالإضافة إلى رافينها دياز، ومؤخرًا فرينكي دي يونج.

وخلال تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " أكدت رودريغيز أن تشافي هيرنانديز قد فشل بشكل كبير في إدارة غرفة الملابس داخل برشلونة، كما أن القرارات الفنية لم تكن كافية لتغيير الأمور.

وقالت:" بداية تشافي مع برشلونة كانت مثيرة، ومع ذلك تفاجئ الجميع بتراخٍ كبير في الأداء، فقد تحمل المسؤولية في وقت صعب، ومع ذلك لم يكن لديه القدرة على تغيير الأوضاع الصعبة في الفريق ".

وأضافت:" تشافي ساهم في تطوير عدد من اللاعبين الشباب، ولكن لم يستطع تطوير المنظومة ككل، وهذا تسبب في تراجع كبير في الأداء خلال الفترة الماضية ".

وعند سؤالها عن تأثير الإصابات على ظهور برشلونة بهذا الأداء المخيب، أجابت:" بالطبع للإصابات تأثير كبير على الأداء، ولكن انت لديك مجموعة كاملة في الفريق يجب التعامل من خلالها، وهو ما أظهره ريال مدريد في التعامل مع هذا الموقف الصعب هذا الموسم ".

في الوقت ذاته انفتحت أرنشا رودريغيز على الأنباء الواردة بشأن رحيل عدد كبير من لاعبو البلوغرانا خلال الصيف القادم، حيث قالت:" الوضع الاقتصادي الحالي لبرشلونة خطير جدًا فالنادي بحاجة إلى موازنة الميزانية وهو ما قد يدفع الإدارة للتخلي عن بعض اللاعبين لتوفير الأموال ".

وبشأن ارتباط دي يونج بالرحيل:" لا أتوقع رحيل دي يونج عن برشلونة فهو يمثل ورقة لا غنى عنها في الفريق، كما أن لديه دعم كبير من الإدارة ".

وبشأن رونالد أراوخو وارتباطه ببايرن ميونيخ:" أرواخو مطلوب أيضًا في الدوري الإنجليزي، ولكن برشلونة يعول عليه لبناء فريق مستقبلي وهو ما قد يجعل النادي يمتسك بخدماته ".

واختتمت:" أتوقع رحيل عدد من اللاعبين أمثال روبيرت ليفاندوفسكي، رافينها دياز، أو التخلي نهائيًا عن أنسو فاتي، بالإضافة إلى أندرياس كريستنسن، وماركوس ألونسو ".

