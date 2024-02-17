نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرنشا رودريغيز لـ " دوت الخليج الرياضي " مبابي سينتقل لريال مدريد.. وماكرون عطل الصفقة في الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشارت صحفية " كادينا كوبيه " أرنشا رودريغيز، في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " أن نادي ريال مدريد قد أصبح على أعتاب التعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، قد أعلن منذ أيام، رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان، بعد أن أبلغ الإدارة القطرية للنادي الفرنسي بالرحيل، بعد رفض كافة الطرق للتجديد.

من جانبه ارتبط الفرنسي بعديد الأندية على رأسها ريال مدريد الإسباني، ليفربول، وتشيلسي في البريميرليج، كما أشارت تقارير إنجليزية إلى إمكانية السير على خطى هندي من خلال الانتقال إلى أرسنال.

وفي حوار خاص لـ " دوت الخليج الرياضي " أكدت رودريغيز أن مبابي سيكون لاعبًا في ريال مدريد خلال الموسم الجديد، ولكن لا يزال الاتفاق حول الأمور في الصفقة قيد المفاوضات بين الطرفين.

وقالت رودريغيز:" ريال مدريد يعمل بثقة كبيرة على حسم صفقة مبابي في الوقت الحالي، فلورنتينو بيريز يتفاوض بنفسه مع اللاعب والوفد المرافق له، كما أن هناك رغبة كبيرة من النادي الملكي في حسم الصفقة في الصيف ".

وأضافات:" كانت هناك إخفاقات خلال السنوات الماضية بسبب ضغط الإدارة القطرية من جانب، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الجانب الآخر، لذلك لم يتخذ اللاعب الفرنسي القرار بشأن الرحيل ".

واستمرت:" مبابي لديه حلم الانتقال لريال مدريد، كما أنه إن ريال مدريد لديه نفس الرغبة، ومع ذلك سيكون فلورنتينو بيريز حريص على التفاوض بشروطة الخاصة هذه المرة ".

واختتمت:" الجميع في إسبانيا ينتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة، أو إعلان مبابي بنفسه الانتقال لريال مدريد، وهناك تفاؤل كبير لإتمام الصفقة ".

