نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع النهائي ونجم منتخب مصر يفتح النار على نجم القلعة الحمراء ومبابي ينتقل إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 17-02-2024 في السطور التالية:

أرنشا رودريغيز لـ " دوت الخليج الرياضي " مبابي سينتقل لريال مدريد

أشارت صحفية " كادينا كوبيه " أرنشا رودريغيز، في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " أن نادي ريال مدريد قد أصبح على أعتاب التعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، قد أعلن منذ أيام، رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان، بعد أن أبلغ الإدارة القطرية للنادي الفرنسي بالرحيل، بعد رفض كافة الطرق للتجديد.

من جانبه ارتبط الفرنسي بعديد الأندية على رأسها ريال مدريد الإسباني، ليفربول، وتشيلسي في البريميرليج، كما أشارت تقارير إنجليزية إلى إمكانية السير على خطى هندي من خلال الانتقال إلى أرسنال.

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سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري

- الفوز في مباراتيه المتبقيتين بالمجموعة ضد فريقي ميدياما ويانج أفريكانز يضمن له التأهل مباشرة لربع نهائي البطولة دون النظر لباقي نتائج المجموعة حيث سيرتفع رصيده لـ12 نقطة.

- الفوز في مباراة والتعادل في الأخرى يرفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط وهنا يضمن الصعود لربع نهائي البطولة الأفريقية.

- كما يمكن للأهلي التأهل حال حصوله على 9 نقاط من الفوز في مباراة والخسارة في أخرى بشرط خسارة ميدياما ويانج أفريكانز مباراتهما أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري.

- تعادل الأهلي في مباراتيه ضد ميدياما ويانج أفريكانز يمنح الفريق بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بشرط عدم فوز الفريقين على شباب بلوزداد الجزائري.

ضياء السيد: تعادل الأهلي مع بلوزداد جيد.. وهاني لم يجد المساندة

أكد ضياء السيد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر حقق نتيجة إيجابية من تعادله مع شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فترة إعداد الأهلي في الإمارات لم تكن كاملة في ظل وجود ابتعاد اللاعبين الدوليين".

وأضاف: "شباب بلوزداد لعب العديد من المباريات في الدوري قبل مواجهة الأهلي، وهذا ساعده في مباراة اليوم".

وتابع: "الحالة البدنية لفريق شباب بلوزداد كانت جيدة، وظهرت جاهزيتهم أكثر، لذا التعادل للأهلي كان نتيجة إيجابية، خصوصًا أن الأحمر لم يصل لمرمى شباب بلوزداد في الشوط الثاني".

وأكمل: "تشكيل الأهلي؟ لا أحد يرى الأهلي منذ 50 يومًا، لذا لا يمكن أن نقول إن هناك لاعبًا أفضل من الآخر، بالإضافة لوجود العديد من الإصابات".