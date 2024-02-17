الرياضة

"لا يقارن بصلاح وأوسيمين".. مدرب جنوب إفريقيا يصدم بيرسي تاو

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أحمد جودة - القاهرة - فجر هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، مفاجأة من العيار الثقيل بعد تصريحاته الأخيرة عن نجم النادي والبافانا بافانا، بيرسي تاو.

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد حقق المركز الثالث في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بساحل العاج.

- بروس يتحدث عن تاو

وأكد مدرب جنوب افريقيا عبر الصحف الجنوب إفريقية:" تاو لاعب مميز وخطير ولكن هنا الجماهير تعامله معاملة اللاعب الاستثنائي الذي يمكنه التحكم في مصير ونتائج المباريات".

وتابع:" لا يمكن أن اعامله مثل محمد صلاح وفيكتور أوسيمين، لن يكون اللاعب الذي يتحكم في مصير مباريات فريقه ولكن عندما يكون متألق يساعدنا كثيرا".

وأختتم:" اتيحت له في الكان العديد من الفرص التهديفية المؤكدة واضاعها، لذلك لا تجعلوه الرجل الذي سيحقق الفوز لجنوب إفريقيا في المباريات هذا ليس صحيحا".
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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